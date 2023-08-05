В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Яровенко, светлая память

13 июня на фронте во время вражеского артобстрела на Запорожском направлении погиб житель города Беляевка Одесской области Дмитрий Яровенко.

Об этом сообщает издание Беляевка City.

Защитнику было 35 лет.

«Надёжный друг, дружелюбный, весёлый, с прекрасным чувством юмора, человечный и искренний, влюблённый в футбол и в жизнь. Именно таким навсегда запомнят Дмитрия родные и друзья», — было сказано в некрологе Беляевского горсовета.

По словам родных Дмитрия, он рос активным парнем. В детстве и взрослым активно занимался футболом, выступал на соревнованиях, отстаивая спортивную честь Беляевки. Очень любил животных. Учился в Беляевской первой школе. Работал в торговле.

Дмитрий прошёл срочную службу в воздушно-десантных войсках в Николаеве. Мобилизовался год назад, ушёл добровольцем. Служил в Нацгвардии в разведроте с позывным «ВДВ» — сказалась срочная служба.

Находясь на передовой, он постоянно держал связь с волонтёрами, помогая обеспечивать воинов на фронте всем необходимым.

В сентябре 2022 года за доблестную службу Дмитрий получил награду – нагрудный знак от Национальной гвардии Украины.

Последнее видео – это поздравление с Днём рождения, которое Дмитрий праздновал второго июня, когда ему исполнилось 35.

Как сообщала Одесса News, 16 июня в селе Выпасное Мологовской громады Одесской области простились с 32-летним матросом Алексеем Даниловым, погибшим на фронте.

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Фото и видео: Беляевка City.

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