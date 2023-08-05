В Керчи надводный дрон повредил танкер РФ

В Керчи во временно захваченном Крыму вечером 4 августа были слышны взрывы.

Как сообщает в Telegram издание The Moscow Times, в результате атаки морскими беспилотниками в Керченском проливе мог быть повреждён российский танкер-химовоз SIG, который пришёл из Турции.

Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал переговоры моряков SIG. Экипаж рассказал о том, что затоплено машинное отделение, судно на плаву, но само перемещаться не может.

«Ничего не уменьшали, она [вода] сама остановилась. Сколько прибыла, столько прибыла. Судно в балласте. Все танки грузовые пустые. Судно на плаву. До уровня ватерлинии вода набиралась и остановилась», – проинформировали моряки танкера.

По их словам, на месте работает пришедший на помощь катер «Меркурий».

В Морском спасательном подцентре Тамани рассказали российскому агентству ТАСС, что из Новороссийска в район Керченского пролива выдвинулась группа спасателей.

Экипаж танкера Sig сообщил, что им не требуется эвакуация. У нескольких человек есть небольшие ссадины «от осколков». «Повреждено машинное отделение и судовая надстройка. Сейчас вода не поступает в танкер, экипаж планирует в ближайшее время самостоятельно изучить повреждения. Также экипаж Sig точно не знает причину взрыва, но подозревает, что речь идет о надводном дроне», — говорится в сообщении.

Telegram-канал SOTA отмечает, что судно SIG было включено США в санкционные списки из-за поставок авиатоплива в Сирию.

Как сообщала Одесса News, в Минобороны Украины заявляли, что с 21 июля будут рассматривать все суда, которые будут следовать по Чёрному морю в направлении морских портов страны-агрессора РФ и украинских морских портов на оккупированных территориях, как перевозящие грузы военного назначения.

Заявление появилось после того, как 19 июля в минобороны РФ сообщили, что в связи с выходом России из «зерновой сделки» она будет считать все суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, потенциальными перевозчиками грузов военного назначения.

В ночь на 4 августа в бухте Новороссийска была атака на военно-морскую базу двумя морскими безэкипажными катерами. Подбит большой десантный корабль «Оленегорский горняк».

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