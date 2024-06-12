ВСУ «поздравили»российскую ПВО в Крыму с днём России этой ночью, сюрпризы впереди

Украинские войска в ночь на 12 июня атаковали российские зенитно-ракетные комплексы, развёрнутые оккупантами на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины в Telegram.

В Генштабе отметили, что Силы обороны нанесли групповой ракетный удар по одному вражескому зенитно-ракетному дивизиону С-300 недалеко от Бельбека, а также по двум зенитным ракетным дивизионам С-400 вблизи Бельбека и Севастополя.

«Подтверждено попадание в районах целей. В частности, по результатам поражения, уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400. По третьему радару информация уточняется», – говорится в сообщении.

Кроме того, как пишет Генштаб, зафиксирована дальнейшая детонация боекомплектов во всех трёх районах размещения зенитных ракетных дивизионов РФ.

«Продолжение следует…» – отметили украинские военные.

Ткже в сети появились спутниковые снимки поражённых позиций российского зенитно-ракетного комплекса С-300 и С-400 в Крыму, опубликованные Telegram-каналом OSINT-исследователей «КіберБорошно».»В районе населённого пункта Великое Евпаторийского района был уничтожен командный пункт 5Н63С из РПН 30Н6. Также на снимках можно заметить тягачи 5П85ТЕ без прицепов и следы оттянутой поражённой/уничтоженной техники (такие же были после того, как убрали уничтоженный радар 92Н6Е в районе Бельбека», – говорится в сообщении.

Исследователи добавляют, что к югу заметили тягачи, которые забирают генераторы с места атаки. Поскольку этот тип РЛС должен стоять рядом с пусковыми установками (ПУ), вероятно, их оперативно убрали.

«КіберБорошно» также распространил фото с результатом атаки по позиции ЗРК С-400 «Триумф» в районе населённого пункта Рубиновка Джанкойского района. Там, как пишут исследователи, уничтожили РЛС 48Я6-К1 «Подлёт». Также на снимке можно увидеть ПУ типа 51П6 с одной ракетой, её состояние неизвестно, и ещё один убегающий ПУ.

Одесса News информировала, что в Астраханской области страны-агрессора РФ на территории аэродрома Ахтубинск (в 589 км от линии фронта в Украине) 8 июня 2024 года был поражён новейший многоцелевой российский истребитель Су-57.

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