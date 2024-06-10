В Астраханской области РФ впервые в истории поражен новейший истребитель Су-57

В Астраханской области страны-агрессора РФ на территории аэродрома Ахтубинск (в 589 км от линии фронта в Украине) 8 июня был поражён новейший многоцелевой российский истребитель Су-57.

Об этом 9 июня проинформировало ГУР Минобороны Украины в Facebook.

Отмечается, что об уничтожении самолёта свидетельствуют спутниковые снимки его стоянки на аэродроме.

«На снимках видно, что 7 июня Су-57 стоит целый, а уже 8-го возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения», – сказано в сообщении.

Су-57 – самый современный истребитель РФ, который способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69, подчеркнули в ГУР МО.

«На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы указанных боевых самолётов. Поражение Су-57 – первый такой случай в истории», – говорится в сообщении.

Украина 8 июня могла поразить два новейших российских истребителя Су-57 на аэродроме в Астраханской области. Об этом 9 июня в эфире национального телемарафона сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. Видеозапись опубликована в YouTube канала «Ми – Україна».

«Есть данные, которые продолжают уточняться. Есть предварительная информация, что поражённых самолётов Су-57 могло быть два. Также есть информация о безвозвратных потерях и раненых среди личного состава оккупантов», – рассказал Юсов.

Он добавил, что инциденты на аэродромах, которые РФ использует в войне против Украины, будут продолжаться.

Одесса News информировала, что 5 июня спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожило во временно оккупированном Крыму российское судно — рейдовый буксир.

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