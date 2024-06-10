Инцидент в Хвойном переулке Одессы: супруги избили соседского ребёнка, а что полиция

В среду. 5 июня, 37-летняя женщина избила 13-летнего соседского ребёнка Архипа, угрожая «свернуть ему шею», не давала возможности позвонить маме, чтобы разрешить конфликт детей. Через полчаса подъехал её муж и несмотря на реакцию свидетелей и предупреждения о приезде полиции, нанёс удар ребёнку по голове.

Об этом редакции Одесса News сообщила мать пострадавшего подростка.

«Сказали моему сыну, что ему капец во всех смыслах, ходи оглядывайся теперь. Живут с нами на одном этаже. Прошу у общественности контроля над работой компетентных органов, чтобы виновные в происшествии взрослые получили честное наказание своих поступков», — написала женщина в редакцию.

Мать пострадавшего проинформировала, что при обращении в полицию для составления заявления следователи всего отдела «были очень заняты и даже не вышли к нам, сказали: «Завтра наберут по телефону».

В итоге, завели административное дело вместо уголовного и набрали из ювенальной полиции с приглашением «пообщаться».

«Мы приехали пообщались, и на этом всё…», — резюмирует мать.

Она также сообщила, что «уже 4-е сутки с момента происшествия, а полиция толком ничего не сделала, всё невнятно, надо упрашивать и искать всё самой, даже не дали направление на побои (я просила)».

«В общем, отдел полиции на Филатова занимается работой видимо только, когда уже труп, а предотвращение преступлений — это не к ним. И на угрозы от взрослых к детям им всё равно. Сказали не трогать их, они заняты, типа, такие дела месяцами тянутся. На что я пожаловалась на 102 и тогда мне сделали одолжение и перевели дело из административного в уголовное, но это не точно, так как я снова не дождалась обещанного звонка от нового следователя», — пишет возмущённая мать.

8 июня она, не дождавшись реакции полиции, сама обратилась в поликлинику, чтобы зафиксировать следы побоев, поскольку «они заживают и, пока полиция соизволит нас направить, нечего будет фиксировать».

«Есть свидетели и видео избиения и даже в этом случае полиция что-то растягивает и издевается над нервной системой пострадавших. С понедельника буду обращаться в прокуратуру и с юристом — в суд», — написала мать избитого ребёнка.

Одесса News будет следить за дальнейшим ходом событий.

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