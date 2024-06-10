Воскресным утром в Одессе, в доме на ул. Дача Ковалевского, случился сильный пожар

Утром 9 июня в Службу Спасения поступило сообщение о пожаре в Киевском районе Одессы по улице Дача Ковалевского.
Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, на месте спасателями установлено возгорание жилой квартиры на последнем этаже 4-х этажного дома.
«Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. Благодаря слаженным действиям и оперативности подразделений менее чем за полчаса пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что никто не пострадал и не погиб.
Причина пожара, ущерб и детали устанавливаются.
Отмечается, что на ликвидацию пожара прибыли 6 спецмашин с 21 пожарным.
Одесса News информировала о пожаре 28 мая 2024 года в в складском помещении на первом этаже двухэтажного здания в переулке Высокий в Одессе.
Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook
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