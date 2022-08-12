Германия передала Украине ещё 4 установки «Gepard»

Украина в последние дни получила ещё четыре зенитные самоходные артиллерийские установки (САУ) Gepard из Германии, доведя общее число единиц этого вооружения до 12.

Об этом сообщается на сайте правительства Германии, пишет издание ГОРДОН.

Кроме того, Германия поставила Украине 49 тыс. снарядов для самоходных зенитных установок.

Отмечается, что в течение последней недели ФРГ также направила Украине:

10 бронированных высокомобильных многоцелевых автомобилей HMMWV;



три бронированные эвакуационные машины;



семь средств радиопомех;



восемь мобильных радаров наземного наблюдения и тепловизоров;



четыре дистанционные системы разминирования;



восемь электронных устройств для борьбы с дронами;



один высокочастотный блок с оборудованием;



два медицинских холодильника.



Как указывается на сайте правительства ФРГ, в планах Германии передать Украине ещё 18 САУ Gepard.

О том, что Германия передала Украине первые три немецкие зенитки Gepard, 25 июля рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Gepard поражают цель на расстоянии от 100 м до 4 км, основной боекомплект гаубиц составляет 320 снарядов для поражения воздушных целей, темп огня – 1100 выстрелов в минуту, отмечали в командовании.

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