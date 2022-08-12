В Одесском кукольном театре всех излечит, исцелит добрый «Доктор Айболит»

Сказку-мюзикл в одном действии по мотивам произведений Корнея Чуковского Доктор Айболит» можно увидеть 13 августа в Одесском областном кукольном театре.

«Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит». Эти слова из сказки Корнея Чуковского хорошо известны как детям, так и взрослым. Спектакль о лучшем в мире враче разыграют не просто актёры, а настоящий хор медицинских работников.

На глазах у зрителя, беря в руки яркие куклы, актёры-врачи перевоплотятся в героев сказки: бескорыстного врача Айболита, его верных помощников Попугая и Крокодила, замечтавшегося Робинзона, прожорливого разбойника Бармалея, пиратов, больных зверей Африки. Ничто не сможет помешать настоящему врачу на пути к спасению больных — ни штормы, ни бури, ни преследования пиратами, ни поединок с разбойником Бармалеем.

Как и положено мюзиклу, спектакль «Доктор Айболит» наполнен замечательными музыкальными и хореографическими номерами.

Начало в 11 часов.

Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod