370-е сутки войны: ситуация на фронте сложная

Начались 370-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. Враг основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтёрском направлениях.

Как сообщает в утренней сводке 28 февраля Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки наши воины отбили более 60 атак противника на этих направлениях.

Противник нанёс 8 ракетных и 32 авиационных удара, совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Самая сложная обстановка на передовой остаётся на бахмутском направлении, заявила 27 февраля в Telegram заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Если коротко и простыми словами, то ситуация на фронте сложная. Вражеская армия наращивает интенсивность штурмовых действий. Самая сложная обстановка остаётся на бахмутском направлении», – написала она.

По словам замминистра, российские захватчики при наступательных действиях используют тактику истощения и тотального разрушения.

«Вместе с тем, враг несёт значительные потери, ежедневно теряя от 600 до 1000 человек», – подчеркнула заместитель главы Минобороны Украины, добавив, что защитники Украины ведут активные оборонные действия в условиях количественного превосходства противника и мужественно сражаются с врагом.

«Бахмут остаётся эпицентром удара врага, где он концентрирует своё внимание на том, чтобы прорвать нашу оборону», — об этом 27 февраля в эфире национального телемарафона сообщил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, в районе Ягодного на севере от Бахмута «идут сейчас жестокие бои», командование ВСУ принимает меры по недопущению продвижения врага. Ситуация в районе Бахмута «тяжёлая, но контролируемая», — подчеркнул Череватый.

По данным Генштаба, в Купянском и Лиманском направлениях противник провёл безуспешные наступательные действия в районах населённых пунктов Макеевка, Площанка, Кременная, Диброва и Белогоровка Луганской области.

На Авдеевском и Шахтёрском направлениях также безуспешно враг провёл несколько наступлений в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

Огневой атаке противник подверг более 20 населённых пунктов на Запорожском направлении, более 25 — на Херсонском.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны уничтожили 11 иранских ударных БпЛА типа «Шахед-136» и 1 — типа «Зала».

Наша авиация нанесла 4 удара по районам сосредоточения окупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и две позиции противовоздушной обороны.

Одесса News информировала о возможности высадки вражеского десанта в районе Приднестровья.

На главном фото воины-десантники ВСУ.

Фото: Генштаб, Оперативное командование «Юг», Командование ВС ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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