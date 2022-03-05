Гибель сухогруза «HELT»: Одесская прокуратура начала уголовное расследование

Одесской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту обстрела вооружёнными силами Российской Федерации грузового гражданского судна «HELT».

Действия военных страны-агрессора квалифицируются как нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины), — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что 3 марта около 10 часов утра в результате обстрелов подразделениями вооружённых сил Российской Федерации в акватории Чёрного моря было повреждено торговое гражданское судно «HELT» под флагом Панамы, которое находилось на рейде в Чёрном море в 12 морских молях от Одессы и на борту которого находились 6 гражданских лиц.

Отмечается, что из-за причинённых судну повреждений связь с ним была потеряна и судно затонуло.

В результате спасательной операции экипаж судна «HELT» в количестве 6 человек был спасён и госпитализирован в больницу с диагнозом: отравление угарным газом и переохлаждение.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями ГУНП в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, грузовое гражданское судно «HELT» принадлежит Эстонской компании «Vista Shipping AS», осуществляет мореплавание под Панамским флагом и занимается грузовыми перевозками по морскому пути. Членами экипажа судна являются 4 гражданина Украины и 2 гражданина РФ.

Судно «HELT» стояло без груза, оружие и военную технику не перевозило и не хранило.

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