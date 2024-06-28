Днём ​​враг нанёс удар «Искандером» по пшеничному полю в Одесской области

28 июня днём ​​враг нанёс удар баллистической ракетой, предположительно «Искандер-М» с кассетным зарядом, по Одесской области.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

Отмечается, что в результате попадания занялось пшеничное поле. Пожар ликвидируют. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Ущерб уточняется.

Одесса News информировала, что в ночь на 27 июня 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, морского базирования и ударные БпЛА типа «Shahed».

Фото: Силы обороны юга Украины/Telegram

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