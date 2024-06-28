Одесский скалолаз Григорий Ильчишин и пловец Вадим Науменко в Париж не поедут

Одесские спортсмены скалолаз Григорий Ильчишин и пловец Вадим Науменко установили национальные рекорды на завершающем этапе борьбы за олимпийские путёвки, однако получить лицензию на Олимпиаду-2024 в Париж им не удалось.

Об этом сообщает Отделение НОК в Одесской области.

Отмечается, что 19-летний скалолаз выступал в Будапеште, а 21-летний пловец — в Белграде.

Во время квалификации на втором турнире олимпийского отбора Григорий повторил национальный рекорд по дисциплине на скорость, пройдя 15-метровую эталонную трассу за 5,09 секунды. Это принесло ему 8-е место в квалификации и выход в финальную часть. Но в 1/8 финала одесский спортсмен уступил американцу Захари Хаммеру (5,10 в квалификации), совершив ошибку по ходу дистанции – 6,84 против 5,15.

Таким образом, в Будапеште Григорий Ильчишин занял 10-е место, что принесло ему 31 очко. По итогам двух турниров квалификации (в Шанхае он стал 16-м) одессит набрал 56 очков и занял 13-е место. После перераспределения лицензий оказалось, что для попадания в Париж ему не хватило 4-х очков.

Вадим Науменко в квалификации соревнований на дистанции 200 м комплексом показал 6-й результат, уверенно квалифицировался в полуфинал, в котором установил национальный рекорд. Он стал 3-м в своём заплыве и с 6-м общим результатом попал в финал.

«К сожалению, ещё улучшить результат и зацепиться за олимпийский норматив, не удалось. В итоге – 7-е место, что стало лучшим результатом в карьере на чемпионате Европы в 50-метровом бассейне», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что ранее на Олимпийские игры-2024 отобрались четыре спортсмена Одесской области: мастер стендовой стрельбы Ирина Маловичко, саблистки Елена Кравацкая и Алина Комащук, а также теннисистка Даяна Ястремская.

Последний шанс пополнить сборную Одесской области на Олимпиаде в Париже остаётся у легкоатлета Владислава Шепелева, который 30 июня выступит на чемпионате Украины, где попытается преодолеть олимпийский норматив.

Также, возможно, станут олимпийцами футболисты одесского «Черноморца» Владимир Салюк и Максим Брагару, которые находятся в числе кандидатов на участие в Играх-2024 (ждём объявления заявки сборной Украины. дедлайн — 2 июля).

Таким образом, максимум спортсменов Одесской области на Олимпиаде-2024 – семь, минимум – четыре. В прошлой Олимпиаде участвовало 7 спортсменов Одесской области.

Фото: пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy