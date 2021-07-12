Одесские спортсмены будут принимать участие в Олимпийских Играх в Токио

С 23 июля по 8 августа в Токио (Япония) состоятся ХХХІІ летние Олимпийские игры.
Одессу и Одесскую область на Олимпийских играх представят восемь спортсменов в составе сборной команды Украины, в частности:
- Анастасия Лысенко — тяжёлая атлетика
- Ирина Маловичко — стендовая стрельба;
- Василий Михайлов — вольная борьба;
- Цотне Рогава — бокс;
- Анита Серёгина — карате;
- Анжелика Терлюга — карате;
- Анастасия Тодорова — гребля на байдарках и каноэ;
- Даяна Ястремская — теннис.
Некоторые из них побывали на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской.
Кстати. Всего Украину на ХХХІІ летних Олимпийских играх будут представлять 158 спортсменов и спортсменок в 25 видах спорта (30 дисциплинах).
Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года председатель Одесской областной госадминистрации Сергей Гриневецкий и глава Одесского облсовета Григорий Диденко чествовали лучших представителей спортивного сообщества Одесской области.
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