Одесские спортсмены будут принимать участие в Олимпийских Играх в Токио

С 23 июля по 8 августа в Токио (Япония) состоятся ХХХІІ летние Олимпийские игры.

Одессу и Одесскую область на Олимпийских играх представят восемь спортсменов в составе сборной команды Украины, в частности:

Анастасия Лысенко — тяжёлая атлетика

Ирина Маловичко — стендовая стрельба;

Василий Михайлов — вольная борьба;

Цотне Рогава — бокс;

Анита Серёгина — карате;

Анжелика Терлюга — карате;

Анастасия Тодорова — гребля на байдарках и каноэ;

Даяна Ястремская — теннис.

Некоторые из них побывали на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской.

Кстати. Всего Украину на ХХХІІ летних Олимпийских играх будут представлять 158 спортсменов и спортсменок в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года председатель Одесской областной госадминистрации Сергей Гриневецкий и глава Одесского облсовета Григорий Диденко чествовали лучших представителей спортивного сообщества Одесской области.

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