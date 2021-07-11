Ястремская с проигрышем покидает Гамбург, впереди — Олимпийские игры в Токио

Одесская теннисистка Даяна Ястремская проиграла в полуфинале турнира WTA-250 в Гамбурге. Первая сеянная уступила представительнице Румынии (WTA-198) Елене Габриеле Русе – 6:2, 1:6, 4:6.

Об этом сообщает XSPORT.

«За 1 час и 59 минут на корте Ястремская выполнила 3 подачи навылет, допустила 9 двойных ошибок и выиграла 4 гейма на приёме. Её соперница не сделала ни одного эйса, 5 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 6 брейк-поинтов», — говорится в сообщении.

Турнир в Гамбурге стал первым для Ястремской в сезоне. Уже после победы в четвертьфинале 21-летняя одесситка признавалась, что нуждается в игровой практике.

«Не тот результат, к которому я сегодня стремилась. Но всё равно это была отличная неделя тенниса. Спасибо, Гамбург. Теперь на очереди – подготовка к Токио», — написала одесситка в Instagram.

С новой недели Ястремская, которая сейчас занимает 38-е место в рейтинге WTA, скорее всего, покинет топ-40. Её регресс в классификации обусловлен новой системой защиты очков.

Как сообщала Одесса News, Даяна Ястремская в 1/4-й финала победила опытную итальянку Сару Эррани — 7:6 (7:4), 6:4.

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