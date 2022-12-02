Германия передала Украине надводные беспилотники и мостоукладочные танки

Германия передала Украине новую партию военной помощи, включающую в себя надводные беспилотники, мостоукладочные танки и автомобили.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт немецкого правительства.

Так, за последние дни передано 3 мостоукладочных танка BEAVER, 8 надводных дронов (ранее было передано 2), 12 автомобилей пограничной службы (в общей сложности, таких предоставлено уже 65), 4 тысячи спальных мешков (в дополнение к 10 тысячам, переданным ранее), запчасти для вертолётов Ми-24, 30 машин скорой помощи.

«Вся техника – напрямую из запасов промышленных предприятий», — говорится в сообщении.

Кроме того, принято решение о передаче Украине 7 зенитных самоходных установок Gepard (в августе таких было передано 3) и 100 тысяч медицинских аптечек.

Как сообщала Одесса News, в Пентагоне подтвердили возможность предоставления Украине систем противоракетной обороны Patriot.

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