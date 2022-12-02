В бою за Украину погиб житель Одесской области Иван Николаев, светлая ему память

12 ноября в районе населённого пункта Пришиб Баштанского района Николаевской области оборвалась жизнь 29-летнего боевого медика и солдата, уроженца Одесской области Ивана Николаева.
Об этом сообщила Белгород-Днестровская районная государственная администрация в Facebook.
Война забрала у родных сына, мужа, отца, брата, у друзей – верного товарища, у коллег по оружию – надёжного побратима.
Прощание с погибшим героем прошло в селе Андреевка Мологовской территориальной громады.
Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года на российско-украинской войне погиб 27-летний уроженец посёлка Доброслав Одесской области Анатолий Березовский.
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Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook
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