В бою за Украину погиб житель Одесской области Иван Николаев, светлая ему память

12 ноября в районе населённого пункта Пришиб Баштанского района Николаевской области оборвалась жизнь 29-летнего боевого медика и солдата, уроженца Одесской области Ивана Николаева.

Об этом сообщила Белгород-Днестровская районная государственная администрация в Facebook.

Война забрала у родных сына, мужа, отца, брата, у друзей – верного товарища, у коллег по оружию – надёжного побратима.

Прощание с погибшим героем прошло в селе Андреевка Мологовской территориальной громады.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года на российско-украинской войне погиб 27-летний уроженец посёлка Доброслав Одесской области Анатолий Березовский.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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