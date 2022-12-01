В бою за Украину погиб 27-летний житель Одесской области Анатолий Березовский

На российско-украинской войне погиб 27-летний уроженец посёлка Доброслав Одесской области Анатолий Березовский.

Об этом сообщает глава громады Людмила Прокопечко.

«Ему бы ещё жить и жить… Влюбляться, встречаться с друзьями, растить детей, просто радоваться жизни. Ничего этого у него не будет, потому что не будет самой жизни, которую забрали у него рашистские изверги», — говорится в некрологе Доброславской громады.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года на фронте погиб 21-летний военнослужащий из Тарутинской громады Одесской области Александр Мурзин.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Доброславский поссовет/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod