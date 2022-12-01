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ДТЭК «Одесские электросети» уверяет, что прилагает все усилия, чтобы был свет

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ДТЭК «Одесские электросети» прилагает все усилия, чтобы давать в Одессе свет во время экстренных отключений по меньшей мере дважды в сутки по 4 часа.

Об этом сообщает на Telegram-канале представитель Одесской облвоенадминистоации Сергей Братчук.

В информации отмечается, что ситуация в энергосистеме остаётся очень сложной, поэтому в большинстве регионов страны, в том числе в Одесской области, продолжают применяться экстренные отключения электроэнергии.

«ДТЭК «Одесские электросети» делает всё возможное, чтобы свет поочерёдно включался у каждого жителя области минимум дважды по 4 часа в сутки, если не будет дополнительных ограничений НЭК «Укрэнерго». Мы понимаем, что длительное отсутствие света усложняет жизнь жителей Одесской области. Поэтому с 1 декабря ДТЭК «Одесские электросети» будет делать всё возможное, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более 8-8,5 часов и в каждом доме свет был минимум дважды по 4 часа в сутки», — обещают одесские энергетики.

Отмечается также, что отключения будут происходить для всех клиентов поочерёдно днём и ночью в течение недели.

«Такой режим будет действовать, пока не снизится дефицит генерации электроэнергии и ситуация в энергосистеме не стабилизируется и мы сможем вернуться к стабилизационным отключениям, прогнозируемым и по графику. Энергетики всей страны круглосуточно делают всё возможное, чтобы как можно скорее у людей появился свет», — говорится в сообщении.

В то же время энергетики просят после появления света не включать одновременно все электроприборы – это может привести к новой аварии в вашем микрорайоне или доме из-за резкого подключения сразу большой нагрузки.

«Просим вас отнестись к энергетикам с терпением и пониманием. Поверьте, мы делаем всё возможное и невозможное, чтобы отключения продолжались как наименее длительное время», — резюмируют в компании.

Как сообщала Одесса News, в целях сбережения электроэнергии 1 декабря общественный электротранспорт города не будет работать.

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