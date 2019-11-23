Одесситы почтили память жертв голодоморов в Украине

23 ноября на Лидерсовском бульваре в Одессе состоялся ритуал возложения цветов и композиций из ржаных и пшеничных колосков к памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Как передаёт наш корреспондент, в торжественном мероприятии приняли участие представители Одесской облгосадминистрации, областного и Одесского горсоветов, военнослужащие и общественность города.

В храмах Одессы отслужили панихиды по жертвам голодоморов 1921-1922, 1932-1933 и 1946-1947 годов в Украине.

Фото: «Одесса»