В Одесской детской больнице установлена уникальная рентгенодиагностическая система

В ургентно-хирургическом отделении Одесской областной детской клинической больницы установлена и ​​введена в эксплуатацию рентгеновская диагностическая система OPERA RT20 HARP, которую приобрели за средства областного бюджета.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Одесской областной военной администрации.

По словам директора Департамента здравоохранения Одесской ОВА Наталии Одарий-Захарьевой, это современное оборудование позволит проводить рентгенодиагностические исследования детям от рождения с высоким разрешением, значительно сниженной лучевой нагрузкой и с высокой скоростью обработки цифровых изображений.

«Каждый год в отделениях нашей больницы получают ургентную, нейрохирургическую, травматологическую, урологическую и другие виды хирургической помощи, и самое главное – реанимационную помощь почти 18 тысяч больных, а около ста восьми тысяч пациентов – амбулаторную медицинскую помощь. В период войны значительно увеличилось количество больных за счёт внутренне перемещённых лиц. Ввод в эксплуатацию рентгеновской диагностической системы OPERA RT20 HARP позволит значительно усилить нашу работу и также появится возможность круглосуточного проведения рентгенологических исследований пациентам в условиях ургентно-хирургического отделения, которое круглосуточно принимает маленьких пациентов из Одессы и Одесской области. Таких исследований в течение года проводится более 40 тысяч», — сказал главный врач Одесской областной детской клинической больницы Павел Георгиев.

Как сообщала Одесса News, одна из одесских городских больниц получила гуманитарную помощь от немецких партнёров: реанимобиль скорой помощи, УЗИ-аппарат и другое медицинское оборудование.

Фото: ООВА

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