Одесская область вышла на 2-е место в Украине в сфере цифровой трансформации

Одесская область по показателям развития сферы цифровой трансформации на 2 месте в рейтинге успешности среди всех областей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной военной администрации.

«Мы улучшили наш показатель, поднявшись за 2022 год с 20 места, на второе! В частности, Одесская область одной из первых обеспечила подключение электронных сервисов шеринга копий цифровых документов с Дії во всей сети управлений социальной защиты населения, учебных заведениях и учреждениях здравоохранения коммунальной формы собственности, благодаря чему жители региона и внутренне перемещённые лица ощутили существенные преимущества простоты и удобства при получении базовых и жизненно необходимых услуг, особенно в случаях потери бумажных документов и невозможности их быстрого восстановления в условиях военного положения», — сказал заместитель начальника Одесской ОВА Константин Гой.

Также в Одесской области обеспечена возможность в каждом, даже самом отдалённом уголке региона, получить комплексную услугу е-Малютка, которая является одним из действенных механизмов экономии времени и средств при оформлении документов.

«Стоит отметить, что несмотря на то, что Одесская область является одной из крупнейших среди других областей Украины, на всей территории обеспечена техническая возможность для развития доступа к сети Интернет, а также позитивная динамика открытия ЦНАП для качественного обслуживания и предоставления всего спектра государственных услуг», — добавил Константин Гой.

Одни из лучших результатов в Одесской области и в сфере цифрового образования, обеспечив в полном объёме доступ и регистрацию учителей на платформе ВШО.

По словам Константина Гоя, в ближайшее время планируется внедрение ряда новых и удобных электронных сервисов и услуг, которые способны значительно улучшить взаимодействие граждан с органами государственной власти.

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