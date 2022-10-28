Как Максим Марченко вышивал крестиком карту Украины

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко принял участие в торжественном старте крупного Всеукраинского проекта «Наукой вышиваем Украину», инициированного Советом молодых учёных при Одесской обладминистрации.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Одесской ОВА.

«Считаю символическим, что этот проект стартует именно с нашего региона, ведь Одесская область является флагманом культурного развития и оберегом традиций целых поколений. Вышивка в Украине всегда была своеобразной защитой и формировала чёткий круг людей, объединённых общей ментальностью, культурой и целями. Каждый узор – это реальный, действенный оберег и подлинный генетический код нации. В то время, когда украинцы как народ в адской борьбе борются за своё право на существование, вышивка стала ярким символом Украины, узнаваемым во всём мире. Соединим страну на холсте! Вместе к победе!», — отметил в приветственном слове Максим Марченко.

После осмотра экспозиции материалов для реализации указанного проекта и вручения наград молодым учёным Одесской области, победителям в номинациях «Молодой учёный года», начальник Одесской ОВА присоединился к выполнению Первого Крестика на карте Украины.

Как сообщала Одесса News, в Одессе проходит ежегодная Молодёжная ярмарка вакансий.

Фото: ООВА

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