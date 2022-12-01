У Одессы появились в США города-побратимы — Майами и Майами-Бич 

1 декабря состоялось подписание Договоров об установлении партнёрских отношений между Одессой и американскими городами Майами и Майами-Бич.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что со стороны Одесского городского совета Договоры подписал Одесский городской голова Геннадий Труханов, со стороны Майами – мэр города г-н Фрэнсис Ксавьер Суарес, со стороны Майами-Бич – мэр города г-н Дэн Гельбер.

«Солидарность двух наших народов и наших городов преодолевает даже океанские расстояния. Я уверен, после победы Украины нас будут ждать масштабные и важные проекты, которые ещё больше сблизят наши народы», — отметил Одесский городской голова.

В честь подписания Договора, а также в знак поддержки одесситов, наши новые породнённые города оказали целевую финансовую помощь для образовательного процесса детей Одессы.

Как сообщала Одесса News, в день рождения Одессы на Памятном знаке городов-побратимов открыли указатели Майами и Майами-Бич США.

Фото: «Одесса»

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