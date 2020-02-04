Мэру Одессы не хватает полномочий: просит помощи у Президента и Премьера

Городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил, что выносит на очередную сессию городского совета проект обращения к Президенту Украины как субъекту законодательной инициативы в связи с острой необходимостью закрепления на законодательном уровне условий, согласно которым территориальные громады будут иметь реальную возможность влиять на регулирование вопросов застройки соответствующей территории громады.

Также мэр Одессы обратился за помощью к Премьер-Министру Украины Алексею Гончаруку с просьбой не продавать Одесскую ТЭЦ.

Об этих и других проблемах говорил городской голова на аппаратном совещании 3 февраля.

В частности, на этом совещании Геннадий Труханов отметил, что произошедшие в последнее время законодательные изменения в строительной сфере по-прежнему не дают полномочий территориальной громаде немедленно останавливать строительные работы, которые разрушают рекреационную, историко-архитектурную и туристическую привлекательность города.

Поэтому территориальная громада не защищена от злоупотреблений застройщиков при проведении застройки и не имеет реальных рычагов влияния. Громада в лице органов местного самоуправления не уполномочена законом самостоятельно решать вопрос об остановке застройки объектов (особенно объектов, которые по классу последствий относятся к объектам со значительными последствиями – СС3) с учётом историко-культурных, географических, природоохранных и оздоровительных особенностей территории застройки. При этом максимально упрощены условия получения разрешительных документов компаниями-застройщиками.

«На сегодняшний день ни один закон Украины не наделяет органы местного самоуправления полномочиями вводить мораторий на застройку соответствующей территории громады», — отметил Геннадий Труханов.

Городской голова заявил, что выносит на очередную сессию городского совета проект обращения к Президенту Украины как субъекту законодательной инициативы в связи с острой необходимостью закрепления на законодательном уровне условий, согласно которым территориальные громады будут иметь реальную возможность влиять на регулирование вопросов застройки соответствующей территории громады.



Городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил, что заручился поддержкой правительства для решения наиболее важных проблем местной громады: попросил Алексея Гончарука передать местную ТЭЦ в коммунальную собственность, или хотя бы снять её с приватизации, так как продажа данного объекта, имеющего важнейшее для города значение, да ещё и с колоссальными долгами, может обернуться самыми непредсказуемыми последствиями.

Также Труханов обсудил с главой правительства вопрос приведения в порядок дамбы Хаджибеевского лимана, не имеющей в настоящее время ни хозяина, ни статуса, проблему введения в эксплуатацию глубоководного выпуска в Одессе, а также расширение границ города, чему препятствует создание рядом объединённых территориальных громад.