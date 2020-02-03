Кто в Одессе останется без света 4 февраля

4 февраля часть города Одесса останется без света.

Об этом сообщает компания «Одессаоблэнерго».

В этот день будет проведено отключение электроснабжения ряда жилых объектов с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:

— ул. 2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 2, 4, 8, 10, 6, 6а;

— 3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 3а, 3/3, 2в, 20, 11а, 2б, 1а, 1б, 2а;

— 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1б, 2, 3, 11а, 4, 26а, 6а, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

— 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5а, 10, 11, 12;

— 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18;

— Воронежская, 13, 13а;

— Палия (бывшая Днепропетровская дорога), 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 72/1;

— Керченская, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84а, 72а, 84, 77а, 63а, 82а, 85, 86, 88, 90, 76а;

— Лесная, 2, 4, 6, 8, 10, 12;

— Марсельская, 31;

— Ростовская, 4, 67, 69, 70, 71, 81/1, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 129;

— Садовая, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7а, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20;

— Южная дорога, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89.

До 19:00 будут обесточены:

— переулок Сергея Уточкина (бывший 1-й Колхозный переулок), 2а, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 3а, 6, 7;

— 1-й переулок Сурикова, 2, 5а, 1, 2а, 3а, 3, 5;

— 2-й переулок Амундсена, 19;

— переулок Сергея Эйзенштейна (бывший 2-й Колхозный переулок), 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 27, 12б, 10а, 12а, 29, 31, 33, 35, 39;

— 2-й Магнитогорский переулок, 7;

— 2-й переулок Сурикова, 1, 2, 3, 5, 7, 2а, 2б;

— 3-й Магнитогорский переулок, 2, 4, 6, 8;

— ул. Академика Филатова, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 92/2, 88, 82/2, 90, 92, 94;

— Алмазная, 10а, 6;

— Байдарочный переулок, 1, 4, 6, 8, 10, 8б, 12, 1а, 8/6, 81, 82, 83, 85;

— Вишнёвый переулок, 2;

— ул. Дача Ковалевского, 24, 20б, 15, 28, 2, 25а, 23, 24/7, 19, 24/1, 20, 23б, 24/4, 9, 24/12, 25, 3, 17, 21, 29, 23а, 7б, 22/5, 7, 13, 22/9, 3/3, 11, 5, 22/2, 23в, 29/3, 25б, 24/3, 22/1, 22/7;

— Долгая, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 18а, 2/1, 3а, 20б, 1а, 10а, 20а, 4а, 15а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 18в;

— Зелёная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

— Маршала Бабаджаняна, 40, 68/1, 70, 72, 74;

— Маршала Малиновского, 67, 69, 71, 71/1;

— Минская, 3, 4, 5, 5а, 4а, 3а, 2а, 2б, 6;

— Педагогическая, 46а, 46, 46а;

— Рыбачья, 47/5, 2, 5, 6, 7, 8, 73а, 47/6, 47/7, 47/1, 47/8, 20а, 10, 47/9, 1а, 12а, 47/3, 5а, 45а, 8а, 47/4, 16а, 47а, 11/15, 29/2, 47/10, 47/2, 33б, 32а, 20в, 4а, 13а, 14а, 41а-43, 13, 15, 16, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 39, 45, 53, 63, 65, 71;

— Рыбачья балка, 1, 10д, 16, 1б, 4а, 12, 4, 1а, 12а, 8, 10б, 20, 1г, 3б, 2, 8/1, 3, 6, 18, 8а, 10;

— Сельская, 2, 3, 6, 8, 10, 8а, 1, 4, 5;

— Сурикова, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 19а, 6а, 22а, 29а, 8а, 23а, 16а, 32/2, 4а, 14, 3/2, 16/1, 19в, 3а, 35б, 10а, 6г, 28а, 37а, 5а, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38;

— Тимченко, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 13а, 4а, 23а, 17б, 11а, 27а, 17а, 3а, 24а, 21а, 23/1;

— Щорса, 4а, 132/2, 2б, 2, 134, 4, 146, 144, 144/1, 132/1, 144/2;

— Якорный переулок, 1а, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12а, 12, 14/1, 8б, 16/1, 6а, 3а, 14, 16, 5/2.