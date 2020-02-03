Теннисист из Черноморска выиграл престижный турнир во Франции

Уроженец Черноморска Одесской области, теннисист Александр Пономарь выиграл одиночный титул на престижном юношеском турнире в возрастной категории 14 лет и младше Les Petits As в Тарбе (Франция).

В финале Александр Пономарь одержал уверенную победу над швейцарцем Янисом Раффаэлем Симменом — 6:4, 6:1, став тем самым первым украинцем, выигравшим титул на соревнованиях, которые считаются самыми престижными в мире для 14-летних участников, сообщает Большой теннис Украины.

Для победы в финале 14-летнему теннисисту понадобилось чуть больше часа. По ходу встречи Пономарь выиграл пять геймов на подаче соперника и упустил только одну свою подачу.

Данный одиночный титул стал для нашего теннисиста вторым на турнирах Tennis Europe U14: в прошлом году Александр стал чемпионом турнира третьей категории в Баку. Также в предыдущем сезоне Александр провёл два финала на турнирах второй категории в Минске и третей категории в Ирпене.

«Не могу поверить, что я выиграл этот турнир. Я очень счастлив. Безусловно, это огромное достижение для меня, моей команды, моей мамы, тренера. Мы проделали отличную работу. В финале я старался показать свой лучший теннис и у меня это получилось. Я очень хотел выиграть этот турнир и сегодня публика на трибунах помогла мне это сделать», — сказал победитель.

Кстати. Хардовые теннисные соревнования для лучших 14-летних теннисистов проходят в Тарбе с 1983 года. Среди победителей турнира — первые в разные годы «ракетки» мира испанцы Рафаэль Надаль и Хуан-Карлос Ферреро, швейцарка Мартина Хингис, бельгийка Ким Клейстерс.