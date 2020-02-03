Субсидию за новую газовую «услугу» в феврале начислят автоматически

В феврале Министерство социальной политики дополнительно начислит субсидию за новую услугу по распределению природного газа автоматически, обращение граждан для этого не требуется.

Об этом сказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, передает пресс-служба ведомства.

«Из-за того, что НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — ред.) утвердила отдельный тариф на услугу по распределению природного газа, в конце декабря получателям льгот и субсидий поступили новые платёжки с указанием полной стоимости к оплате за услугу по распределению природного газа, ведь согласно ЗУ «О жилищно-коммунальных услугах» это является составляющей оплаты коммунальных услуг. Из-за того, что соответствующие решения НКРЭКУ вступили в силу только с начала года, мы в феврале проведём доначисление размера льгот и субсидий с учётом новой услуги по распределению природного газа автоматически за два месяца 2020 года», — сообщил Музыченко.

Он обратил внимание на то, что соответствующее доначисление будет произведено без дополнительной необходимости обращения граждан.

Как сообщала Одесса News, с 1 января за газ и его доставку население должно платить отдельно. Сумма в платёжке за распределение газа зависит от потреблённых объемов. За основу будет браться объём использованного газа за предыдущий период (на 2020 год это время с 1 октября 2018-го по 30 сентября 2019-го), который делится на 12 и умножается на тариф местных операторов.

Такое разделение необходимо, чтобы в перспективе потребители могли свободно менять поставщика топлива.