Сколько одесситы будут платить за доставку газа

Постановлением НКРЕКП №2080 от 07.10.2019 года внесены изменения в Кодекс газораспределительных систем, Типового договора распределения природного газа и Методики определения и расчёта тарифа на услуги распределения природного газа, согласно которым с 1 января 2020 года в Украине вводится плата за заказанную мощность.

Как сообщает АО «Одессагаз», расчёты потребителя за услугу распределения природного газа, предоставляется акционерным обществом по договору распределения природного газа, исходя из величины заказанной мощности по объекту будет оплачиваться потребителем равномерными долями в течение календарного года.

Месячная стоимость услуги распределения природного газа равна 1/12 годовой заказанной мощности потребителя, умноженной на тариф, установленный НКРЕКП для АО «Одессагаз» из расчёта месячной стоимости одного кубического метра заказанной мощности.

Годовая заказанная мощность Вашего объекта на расчётный календарный год определяется исходя из фактического объёма потребления газа Вашим объектом за газовый год, предшествовавший расчётному календарному году (для 2020 года: с 01 октября 2018 года по 30 сентября 2019).

Тариф на услуги распределения природного газа для АО «Одессагаз» составляет: 1. С 01.01.2020 года по 30.06.2020 года включительно — в размере 0,78 грн. за 1 м куб. в месяц (с учётом НДС).

2. 01.07.2020 года — в размере 0,972 грн. за 1 м куб. в месяц (с учётом НДС).

Оплата стоимости услуг по распределению природного газа осуществляется бытовым потребителем самостоятельно на основании счёта до 20 числа (включительно) месяца, в котором предоставляются услуги по распределению природного газа.

Информация об изменениях в отношении каждого бытового потребителя АО «Одессагаз» будет размещена в «Личном кабинете» или в платёжных документах, которые будут направлены в каждый дом.

За новую услугу надо платить отдельной квитанцией непосредственно на счёт Управления эксплуатации газового хозяйства. Одессы АО «Одессагаз», который будет осуществлять распределение природного газа,:

№UA +763281680000026006000001254 в ОАО «МТБ БАНК»,

код ЕГРПОУ 03351208, МФО 328168.

Для получения справки можно обратиться в колл-центр АО «Одессагаз»: 705-39-09.