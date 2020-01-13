Одесская каратистка получила золотую медаль на турнире в Чили

Украинская каратистка из Одессы Анжелика Терлюга удачно начала олимпийский сезон.

Как сообщает пресс-служба Украинской федерации каратэ, Анжелика Терлюга завоевала золотую награду на турнире Karate 1 Серии А, проходившем в Сантьяго (Чили) 10 — 12 января.

Главная надежда украинского каратэ — одесситка Анжелика Терлюга, первый номер мирового рейтинга в категории 55 кг, последовательно победила оппоненток из Турции (2:1), Италии (5:3), Египта (3:0), а в финале нанесла очередное поражение своей давней сопернице – итальянке Саре Кардин (2:0).

Кстати. Первый в 2020 году турнир Karate 1 Серии А проходил на арене Polideportivo Estadio Nacional. В нём приняли участие 466 спортсменов из 65 стран мира.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2019 года Анжелика Терлюга признана лучшей каратисткой мира всех времён в категории до 55 кг по версии Всемирной федерации карате (WKF).