Ремонт бульвара Жванецкого в Одессе завершится к концу 2020 года

Капитальный ремонт бульвара Жванецкого завершится в конце 2020 года.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Отмечается, что ремонт начался в 2019 году. С сентября проводятся бетонные работы, связанные с его конструктивным усилением, поскольку из-за неоднородности грунтов по краю плато, а также неорганизованного ливнеотвода возникали просадки покрытия бульвара в районе Художественного музея, пер. Короленко, улиц Торговой и Гоголя.

Вдоль кромки бульвара выполняется парапет из П-образных железобетонных блоков.

Основанием для пешеходных дорожек будет служить бетонная плита толщиной 15 см, усиленная арматурной сеткой. Она не только укрепит конструктив бульвара, но и обеспечит сохранность мощения при проезде спецтранспорта (машин для уборки, обслуживания инженерных сетей, зелёных насаждений, автомобилей МЧС).

Работы по обустройству бетонного основания под пешеходные дорожки и парапета проводятся поэтапно на всём протяжении бульвара — от Одесского художественного музея до ул. Гоголя.

После усиления конструктива начинается благоустройство пешеходной зоны.

В настоящий момент работы проводятся в районе ул. Торговой, а на участке от Одесского художественного музея до жилого дома по ул. Торговой, 2 бетонные работы завершены. Здесь мостят пешеходные зоны гранитной плиткой и оборудуют необходимые инженерные сети.

По окончанию всех работ бульвар Жванецкого (от Художественного музея до ул. Гоголя) станет благоустроенной пешеходной зоной.

Появятся также смотровая и новая детская площадки. А возле Художественного музея планируется расположить парк скульптур. На всём протяжении бульвара красным гранитом будет обозначена велосипедная дорожка, которая станет частью велосипедного маршрута, пролегающего по центру города.

Как сообщала Одесса News, работы по капитальному ремонту ул. Софиевской в Одессе практически завершены. На сегодняшний день ведутся дорожные работы на спуске Маринеско.

Фото: «Одесса»