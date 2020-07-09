Вчера, 8 июля, на берегу пруда в дендропарке Победы в Одессе открыли грот.

Как сообщает официальный сайт города, идея создания грота в одной из главных зелёных зон Одессы принадлежит городскому голове Геннадию Труханову. Мэр города предложил превратить технологический узел, пополняющий водой пруды парка и обеспечивающий её циркуляцию, в рекреационную зону.

Отмечается, что в течение двух недель специалисты коммунального предприятия «Сервисный центр» провели необходимые работы и презентовали грот одесситам и гостям города.

«На создание объекта не было потрачено ни копейки из местного бюджета. Десять кубометров камня-ракушечника были найдены на территории дендропарка, где его много. Для нормального функционирования грота был отремонтирован действующий циркуляционный насос, а также установлен новый», — говорится в сообщении.

Появившийся грот сразу же стал новой популярной фотозоной для одесситов и гостей города. А обитатели парка – утки, черепахи и белки – с интересом исследуют новинку.

Кстати. Коммунальные службы Одессы проводят системную работу по благоустройству дендропарка Победы. За последние три года здесь было высажено 3 950 деревьев и кустарников, создано 22 новых клумбы, восстановлена работа фонтанов, выполнена подсветка прудов, проведён Wi-Fi.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2019 года в одесском дендропарке Победы обновили мостик, соединяющий два пруда парка, главным украшением которого стала композиция, имитирующая нос корабля и капитанский мостик со штурвалом, корабельным компасом и морским колоколом.

Фото: «Одесса»