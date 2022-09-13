В Одессе продолжается создание Мемориала погибшим защитникам Украины в сквере Героев Небесной Сотни (проспект Шевченко, 4).

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«Мы начали создавать Мемориал задолго до полномасштабного российского вторжения. Сегодня этот Мемориал становится также символом памяти героев, погибших от рук агрессора после 24 февраля 2022 года. Каждый одессит, каждый гость нашего города сможет склонить голову перед силой и мужеством наших героев», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Одесский городской голова подчеркнул, что именно поэтому работы не останавливаются и сейчас, во время боевых действий в стране.

На сегодняшний день уже выполнено около 60% работ, в том числе благоустройство прилегающей территории.

Фото и видео: «Одесса»

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