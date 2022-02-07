В Одессе продолжают создание мемориального сквера: рабочих увидеть не удалось

В Одессе продолжаются работы по благоустройству сквера, расположенного в границах улицы Канатной и проспекта Гагарина, где запланировано создание Мемориала воинам Одессы и области, погибшим в зоне проведения АТО.

За ходом работ следил корреспондент Одесса News.

Мемориал будет представлять собой стилобат размером 22,6х10,6х1 м с отверстиями для высадки рябин, полива, подсветки, с облицовкой гранитными плитами с именами воинов, отдавших свою жизнь за независимость Украины.

Также планируется обновление твёрдого покрытия с устройством велодорожки, установка новых скамеек и урн, замена наружного освещения, включая освещение пешеходных зон вдоль стилобата и лавочек светодиодной лентой, установка опор для организации лазерной сценографии.

Предусмотрено дополнительное озеленение территории и устройство автоматической системы полива.

На сегодняшний день на территорию сквера завезены необходимые строительные материалы, обозначены зоны будущего Мемориала, произведён демонтаж старого покрытия.

Рабочих на площадке нашему корреспонденту увидеть не удалось.

Заказчиком работ выступает Управление капитального строительства Одесского городского совета.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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