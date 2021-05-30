С 4 июня в центре Одессы вводится новый режим движения

C целью создания комфортных условий для отдыха одесситов и гостей города в Одесском городском совете принято решение об ограничении движения транспорта в выходные дни в историческом центре Одессы.
Как сообщает официальный сайт города, новый режим движения транспорта и пешеходная зона в историческом центре Одессы начнут действовать по выходным и праздничным дням уже с 4 июня.
Отмечается, что в настоящее время ведутся подготовительные работы. Так, специалисты КУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» выполнили работы по установке знаков в соответствии со схемами организации дорожного движения.
Пешеходная зона предусмотрена по:
- ул. Дерибасовской (на участке между ул.Пушкинской и ул.Екатерининской),
- ул. Екатерининской (на участке от ул.Греческой до Приморского бул.),
- Екатерининской площади;
- Сабанеевом мосту;
- пер. Чайковского;
- пер. Воронцовскому;
- ул. Ланжероновской;
- ул. Ришельевской (на участке от ул.Греческой до ул.Ланжероновской),
- ул. Пушкинской (на участке от ул.Греческой до пер.Чайковского).
В рабочие дни на всех этих улицах сохранится обычный график дорожного движения.
Как сообщала Одесса News, 21 мая в Одессе состоялась презентация проекта создания пешеходной зоны в исторической части города.
Фото: «Одесса»
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