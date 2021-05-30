С 4 июня в центре Одессы вводится новый режим движения

C целью создания комфортных условий для отдыха одесситов и гостей города в Одесском городском совете принято решение об ограничении движения транспорта в выходные дни в историческом центре Одессы.

Как сообщает официальный сайт города, новый режим движения транспорта и пешеходная зона в историческом центре Одессы начнут действовать по выходным и праздничным дням уже с 4 июня.

Отмечается, что в настоящее время ведутся подготовительные работы. Так, специалисты КУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» выполнили работы по установке знаков в соответствии со схемами организации дорожного движения.

Пешеходная зона предусмотрена по:

ул. Дерибасовской (на участке между ул.Пушкинской и ул.Екатерининской),

ул. Екатерининской (на участке от ул.Греческой до Приморского бул.),

Екатерининской площади;

Сабанеевом мосту;

пер. Чайковского;

пер. Воронцовскому;

ул. Ланжероновской;

ул. Ришельевской (на участке от ул.Греческой до ул.Ланжероновской),

ул. Пушкинской (на участке от ул.Греческой до пер.Чайковского).

В рабочие дни на всех этих улицах сохранится обычный график дорожного движения.

Как сообщала Одесса News, 21 мая в Одессе состоялась презентация проекта создания пешеходной зоны в исторической части города.

Фото: «Одесса»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.