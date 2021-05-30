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  4. С 4 июня в центре Одессы вводится новый режим движения

С 4 июня в центре Одессы вводится новый режим движения

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C целью создания комфортных условий для отдыха одесситов и гостей города в Одесском городском совете принято решение об ограничении движения транспорта в выходные дни в историческом центре Одессы.

Как сообщает официальный сайт города, новый режим движения транспорта и пешеходная зона в историческом центре Одессы начнут действовать по выходным и праздничным дням уже с 4 июня.

Отмечается, что в настоящее время ведутся подготовительные работы. Так, специалисты КУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» выполнили работы по установке знаков в соответствии со схемами организации дорожного движения.

Пешеходная зона предусмотрена по:

  • ул. Дерибасовской (на участке между ул.Пушкинской и ул.Екатерининской),
  • ул. Екатерининской (на участке от ул.Греческой до Приморского бул.),
  • Екатерининской площади;
  • Сабанеевом мосту;
  • пер. Чайковского;
  • пер. Воронцовскому;
  • ул. Ланжероновской;
  • ул. Ришельевской (на участке от ул.Греческой до ул.Ланжероновской),
  • ул. Пушкинской (на участке от ул.Греческой до пер.Чайковского).

В рабочие дни на всех этих улицах сохранится обычный график дорожного движения.

Как сообщала Одесса News, 21 мая в Одессе состоялась презентация проекта создания пешеходной зоны в исторической части города.

Фото: «Одесса»

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