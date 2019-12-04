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Глава Одесской ОГА вышел на «Дорогу вина и вкуса»

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Председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый встретился с виноделами Одесской области, представляющих предприятия SHABO и «Колонист», чтобы обсудить проект «Дорога вина и вкуса».

Об этом сообщил Максим Куцый на своей странице в Facebook.

Максим Куцый сообщил, что на встрече обсудили инициативу виноделов — проект гастрономического туризма, который проходит в рамках плана ЕС «Поддержка географических указаний в Украине».

Идея предусматривает, что на юге Одесской области создадут туристический гастромаршрут «Болград — Криничная — Измаил — Вилково».

«Одесская область должна стать регионом винной культуры и туризма Украины, а «Дорога вина и вкуса»- должна быть завершена в кратчайшие сроки», — добавил председатель облгосадминистрации.

Фото: Facebook

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