Глава Одесской ОГА вышел на «Дорогу вина и вкуса»

Председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый встретился с виноделами Одесской области, представляющих предприятия SHABO и «Колонист», чтобы обсудить проект «Дорога вина и вкуса».

Об этом сообщил Максим Куцый на своей странице в Facebook.



Максим Куцый сообщил, что на встрече обсудили инициативу виноделов — проект гастрономического туризма, который проходит в рамках плана ЕС «Поддержка географических указаний в Украине».

Идея предусматривает, что на юге Одесской области создадут туристический гастромаршрут «Болград — Криничная — Измаил — Вилково».



«Одесская область должна стать регионом винной культуры и туризма Украины, а «Дорога вина и вкуса»- должна быть завершена в кратчайшие сроки», — добавил председатель облгосадминистрации.

Фото: Facebook