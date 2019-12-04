Арестован житель Одесчины, подозреваемый в убийстве 3-летнего сына депутата

Шевченковский райсуд Киева постановил арестовать на два месяца без права внесения залога уроженца Подольска Одесской области Алексея Семёнова и Андрея Лаврегу, подозреваемых в причастности к убийству трёхлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Как сообщала Одесса News, вечером 1 декабря в Киеве в результате обстрела автомобиля Range Rover погиб трёхлетний ребенок. За рулём автомобиля находился депутат Киевоблсовета Вячеслав Соболев, член фракции «Солидарность» и член комиссии по вопросам бюджета и финансов.

В понедельник, 2 декабря, столичные полицейские задержали двух мужчин по подозрению в убийстве трёхлетнего Саши Соболева.

Впоследствии им сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство малолетнего ребёнка, совершённое на заказ по предварительному сговору группой лиц) УКУ.