Одним из убийц ребёнка киевского депутата оказался житель Одесской области

Один из двух задержанных за покушение на убийство киевского бизнесмена Вячеслава Соболева, в котором погиб его трёхлетний сын, оказался уроженцем Подольска Одесской области.

Как сообщает ТАЙМЕР, речь идёт о Евгении Семёнове, который, по версии следствия, был сообщником стрелка — Андрея Лавреги. Оба они служили в так называемом 8-м батальоне «Аратта» «Украинской добровольческой армии» до лета 2019 года, после чего, по словам командира этой организации Андрея Гергерта (известного также под псевдонимом Червень), никакой связи между ними не было. »Я думаю, зашли в какую-то банду, как и большинство тех, кто на войне убивал», — предположил Гергерт.

Как сообщали СМИ, в Киеве вечером 1 декабря в результате обстрела автомобиля Range Rover, за рулём которого находился депутат Киевоблсовета Вячеслав Соболев, погиб его трёхлетний ребенок. Соболев входит во фракцию «Солидарность», является членом комиссии по вопросам бюджета и финансов.

В понедельник, 2 декабря, столичные полицейские задержали двух мужчин, которым объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч.2 ст.115 УК (Умышленное убийство малолетнего ребёнка, совершённое по заказу по предварительному сговору группой лиц).

В настоящее время устанавливают заказчика покушения.

Кстати. Крёстной погибшего трёхлетнего Саши Соболева была певица Ирина Билык.

Фото из открытых источников