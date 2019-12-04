В Германии вновь ограбили музей, на сей раз — истории спецслужбы Штази

2 декабря в Берлине неизвестные обворовали музей спецслужбы Штази — тайной полиции бывшей Германской Демократической Республики.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на AFP.

«Берлинский музей Штази, в котором представлены предметы тайной полиции Восточной Германии, был ограблен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что грабители пробрались через окно на первом этаже, «разбили несколько витрин, украли медали и украшения». Злоумышленники скрылись незамеченными, а разбитые витрины обнаружил охранник во время утреннего обхода 1 декабря.

Ограбление произошло менее чем через неделю после ограбления сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене 25 ноября, где представлена самая богатая коллекция драгоценностей в Европе, о чём писала Одесса News.