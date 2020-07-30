Одесские археологи обнаружили редчайшую находку

Неожиданную находку сделали сотрудники Одесского археологического музея Национальной академии наук Украины в районе села Орловка Ренийского района на юге области.

Как сообщают сотрудники музея, входящие в состав нижнедунайской археологической экспедиции, работающей на многослойном историческом памятнике — городище Картал, «в слоях эллинистическо-римского времени была обнаружена терракотовая статуэтка, изображающая одного из богов античного пантеона, — Гермеса/Меркурия».

«Изделие прекрасно сохранилось», — рассказали археологи, признавшись, что фигурки такого типа и в таком хорошем состоянии — редкость даже в крупных античных центрах Северного Причерноморья, а не только для варварской периферии, которым и было в древности указанное поселение в Бессарабии.

В настоящее время экспедиция завершает изучение слоёв античной эпохи и переходит к исследованию более раннего периода — гальштатского (XII-VIII в. до н. э.) и эпохи энеолита (V тыс. лет до н. э.).

«Несколько интересных погребальных комплексов открыты на территории могильника городища, в частности, погребение черняховской культуры и позднеантичного периода», — отмечают в музее.

Как сообщала Одесса News. вероятность захоронения гетмана Богдана Хмельницкого в родовой усыпальнице в церкви села Субботов в Черкасской области нуждается в проверке.

Фото: Одесский археологический музей