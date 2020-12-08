В Одессе археологи продолжают копать на Приморском бульваре: что нашли

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, группа археологов и волонтёров продолжает археологические изыскания в районе Приморского бульвара в Одессе с целью найти остатки Хаджибейского замка.

«Нет таких крепостей, которых не взяли большевики», — написал на своей странице в Facebook инициатор и организатор раскопок, доктор исторических наук Андрей Красножон.

«Работаем ежедневно и всепогодно», — добавил он.

По словам историка, лопаты археологов достигли отметки в два метра, и косвенные признаки подтверждают данные, полученные во время георадарного исследования бульвара.

«Мы считаем, что вплотную приблизились к искомому объекту, — отметил историк. — Во-первых, сегодняшние работы подтвердили, что больше современных коммуникаций в раскопе нет — все они остались в северном раскопе, в стороне от сигнала, который нас интересует. Поэтому мы идём с уверенностью вниз».

Историк также подтверждает нахождение артефактов турецкого и античного периодов.

«На вертикальной стратиграфии можно видеть остатки валов, артиллерийской батареи, выстроенной де Волланом здесь над склоном, — утверждает специалист. — Они натащили сюда грунт, чтобы поставить пушки. Когда забирали, то потревожили античный и турецкий слои. Сегодня был найден фрагмент очень показательный, с точки зрения датировок — это турецкий фаянс из западной Турции, дорогая вещь, как у наших бабушек богемский хрусталь. Здесь же найдены фрагменты амфор, причём, на мой взгляд, тянущих на VI век до нашей эры. Кроме того, мы нашли фрагменты скифской либо фракийской лепной керамики, как её называют, местного производства. Вот под валами и должно находиться то, что предшествовало деволановской крепости, а именно разрушенный в 1789 году замок Хаджибей».

Как сообщала Одесса News, работы ведут специалисты Института археологии НАН Украины, Южноукраинского педуниверситета, другие историки и краеведы. Инициаторы раскопок поставили перед собой цель найти остатки турецкой крепости Хаджибей и тем самым доказать, что Одессе 600, а не 226 лет.

Фото: Facebook/Андрей Красножон, Думская