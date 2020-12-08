Если верить Степанову, в Украине за последние сутки зафиксировали 10 811 случаев COVID

В Украине по состоянию на 8 декабря лабораторно подтверждено 832 758 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них за сутки — 10 811.

Об этом радостно сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«Друзья, имеем позитивную статистику. Количество лиц, выздоровевших от коронавируса, за последние сутки составляет 12 860 человек. Эта цифра превышает количество заболевших — 10 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, зафиксированных в Украине по состоянию на 8 декабря 2020 года. В частности, заболели 520 детей и 512 медработников«, — написал Степанов.

Также, по данным, которыми располагает министр, в прошедшие сутки госпитализировано 1 319 человек; летальных случаев — 195; тестировано 55 070 (в том числе, методом ПЦР — 30 718, методом ИФА — 24 352).

Отмечается, что за всё время пандемии в Украине заболели 832 758 человек; выздоровело 436 564 человека; летальных случаев — 13 928; проведено ПЦР-тестов — 4 838 679.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 475), Одесской (1 043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 82 810 случаев;

— 82 810 случаев; Винницкая область — 18 824 случая;

Волынская область — 26 475 случаев;

Днепропетровская область — 45 752 случая;

Донецкая область — 26 235 случаев;

Житомирская область — 32 354 случая;

Закарпатская область — 24 886 случаев;

Запорожская область — 37 885 случаев;

Ивано-Франковская область — 39 541 случай;

Киевская область — 44 554 случая;

Кировоградская область — 6 418 случаев;

Луганская область — 7 141 случай;

Львовская область — 50 787 случаев;

Николаевская область — 21 798 случаев;

Одесская область — 52 853 случая;

— 52 853 случая; Полтавская область — 26 571 случай;

Ривненская область — 34 088 случаев;

Сумская область — 33 904 случая;

Тернопольская область — 29 977 случаев;

Харьковская область — 59 739 случаев;

— 59 739 случаев; Херсонская область — 12 493 случая;

Хмельницкая область — 32 539 случаев;

Черкасская область — 27 913 случаев;

Черновицкая область — 35 622 случая;

Черниговская область — 21 599 случаев.

Как сообщала Одесса News, в предыдущие сутки в Украине было зафиксировано 8 641 случай заболевания коронавирусом.