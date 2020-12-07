За сутки в Украине на 9 тысяч меньше сделано тестов, на 3 тысячи меньше заболевших

В Украине по состоянию на 7 декабря за прошедшие сутки сделано 33 502 тестирования подозреваемым в заболевании коронавирусом, что на 8 594 меньше, чем в предыдущие сутки.

Свежие данные по эпидситуации в Украине обнародовал на своей странице в Facebook Министр здравоохранения Максим Степанов.

Соответственно уменьшились данные по количеству официально зафиксированных случаев заболеваний. Так, если по состоянию на 6 декабря таких было 11 590 за сутки, то на сегодняшнее утро лабораторно подтверждено 8 641.

По информации министра, за прошедшие сутки также заболели 390 детей и 284 медработника, госпитализированы 1 037 человек; летальных случаев — 145; выздоровели 5 123 человека.

За все время пандемии в Украине заболели — 821 947 человек; выздоровели — 423 704 человека; летальных случаев — 13 733; проведено ПЦР-тестирований — 4 807 961.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 526), ​​Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 81 335 случаев;

— 81 335 случаев; Винницкая область — 18 714 случаев;

Волынская область — 26 211 случаев;

Днепропетровская область — 45 040 случаев;

Донецкая область — 25 792 случая;

Житомирская область — 32 318 случаев;

Закарпатская область — 24 663 случая;

Запорожская область — 36 937 случаев;

Ивано-Франковская область — 39 438 случаев;

Киевская область — 43 854 случая;

Кировоградская область — 6 360 случаев;

Луганская область — 7 088 случаев;

Львовская область — 50 175 случаев;

Николаевская область — 21 429 случаев;

Одесская область — 51 810 случаев;

— 51 810 случаев; Полтавская область — 25 655 случаев;

Ривненская область — 33 714 случаев;

Сумская область — 33 658 случаев;

Тернопольская область — 29 788 случаев;

Харьковская область — 59 393 случая;

— 59 393 случая; Херсонская область — 12 159 случаев;

Хмельницкая область — 32 429 случаев;

Черкасская область — 27 167 случаев;

Черновицкая область — 35 378 случаев;

Черниговская область — 21 442 случая.

Как сообщала Одесса News, ежедневные данные о количестве заболевших и умерших в Одесской области, публикуемых Одесским областным лабораторным центром и Минздравом Украины, не совпадают.