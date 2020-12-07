За сутки в Украине на 9 тысяч меньше сделано тестов, на 3 тысячи меньше заболевших

В Украине по состоянию на 7 декабря за прошедшие сутки сделано 33 502 тестирования подозреваемым в заболевании коронавирусом, что на 8 594 меньше, чем в предыдущие сутки.
Свежие данные по эпидситуации в Украине обнародовал на своей странице в Facebook Министр здравоохранения Максим Степанов.
Соответственно уменьшились данные по количеству официально зафиксированных случаев заболеваний. Так, если по состоянию на 6 декабря таких было 11 590 за сутки, то на сегодняшнее утро лабораторно подтверждено 8 641.
По информации министра, за прошедшие сутки также заболели 390 детей и 284 медработника, госпитализированы 1 037 человек; летальных случаев — 145; выздоровели 5 123 человека.
За все время пандемии в Украине заболели — 821 947 человек; выздоровели — 423 704 человека; летальных случаев — 13 733; проведено ПЦР-тестирований — 4 807 961.
За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев — 81 335 случаев;
- Винницкая область — 18 714 случаев;
- Волынская область — 26 211 случаев;
- Днепропетровская область — 45 040 случаев;
- Донецкая область — 25 792 случая;
- Житомирская область — 32 318 случаев;
- Закарпатская область — 24 663 случая;
- Запорожская область — 36 937 случаев;
- Ивано-Франковская область — 39 438 случаев;
- Киевская область — 43 854 случая;
- Кировоградская область — 6 360 случаев;
- Луганская область — 7 088 случаев;
- Львовская область — 50 175 случаев;
- Николаевская область — 21 429 случаев;
- Одесская область — 51 810 случаев;
- Полтавская область — 25 655 случаев;
- Ривненская область — 33 714 случаев;
- Сумская область — 33 658 случаев;
- Тернопольская область — 29 788 случаев;
- Харьковская область — 59 393 случая;
- Херсонская область — 12 159 случаев;
- Хмельницкая область — 32 429 случаев;
- Черкасская область — 27 167 случаев;
- Черновицкая область — 35 378 случаев;
- Черниговская область — 21 442 случая.
Как сообщала Одесса News, ежедневные данные о количестве заболевших и умерших в Одесской области, публикуемых Одесским областным лабораторным центром и Минздравом Украины, не совпадают.