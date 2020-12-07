Одесская область «вырвалась» на 3-е место в Украине по заболеваемости COVID

Одесская область по количеству зарегистрированных случаев коронавирусного заболевания COVID-19 занимает третье место в Украине — 51 634 (после г.Киева и Харьковской области).

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, подтверждённых случаев зафиксировано у 643 человек, больше всего из Одессы, Измаила, Лиманского и Саратского районов.

За сутки заболели 33 ребёнка и 12 медработников.

Сообщается, что на сегодняшний день в Одесской области официально зарегистрированных случаев заболевания у 30 814 женщин и 20 820 мужчин.

Летальность на сегодняшний день составила по региону 664 человека: Одесса — 301, г. Б.Днестровский — 30, Измаил — 37, Теплодар -1, Черноморск — 23, Южный — 8, районы — Ананьевский — 4, Арцизский — 14, Балтский — 5, Березовский — 7, Б.Днестровский — 21, Беляевский — 27 (+1), Болградский — 25, Великомихайловский — 3, Захаровский — 1, Ивановский — 5, Измаильский — 20, Килийский — 4, Кодымский — 7, Лиманский — 16, Любашевский — 2, Николаевский — 5, Овидиопольский — 12, Окнянский — 1, Подольский — 23, Ренийский — 6, Раздельнянский — 14, Савранский — 3, Саратский — 18, Тарутинский — 9, Татарбунарский — 9, Ширяевский — 3.

Выздоровели — 22 714 человек: Одесса — 12 000, г.Б.-Днестровский — 582, Измаил — 647, Черноморск — 67, Теплодар — 9, Южный — 635, районы — Ананьевский — 58, Арцизский — 736, Балтский — 182, Березовский — 487, Б.Днестровский — 51, Беляевский — 969, Болградский — 1 167, Великомихайловский — 103, Захаровский — 72, Ивановский — 385, Измаильский — 216, Килийский — 267, Кодымский — 11, Лиманский — 877, Любашевский — 35, Николаевский — 172, Овидиопольский — 483, Окнянский — 104, Подольский — 533, Ренийский — 54, Раздельнянский — 111, Савранский — 40, Саратский — 661, Тарутинский — 412, Татарбунарский — 470, Ширяевский — 118).

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 7 декабря:

Одесса — 23 310 (дети — 1 185, медработники — 574)

— 23 310 (дети — 1 185, медработники — 574) г.Белгород-Днестровский — 856 (дети — 34, медработники — 48)

Измаил — 2 931 (дети — 130, медработники — 125)

— (дети — 130, медработники — 125) Черноморск — 1 616 (дети — 132, медработники — 47)

Теплодар — 206 (дети — 11, медработники — 3)

Южный — 878 (дети — 48, медработники — 14)

Ананьевский район — 294 (дети — 20, медработники — 41)

Арцизский — 1 023 (дети — 44, медработники — 62)

Балтский — 874 (дети — 16, медработники — 39)

Березовский — 813 (дети — 78, медработники — 33)

Б.-Днестровский — 543 (дети — 23, медработники — 22)

Беляевский — 2 233 (дети — 152, медработники — 111)

— 2 233 (дети — 152, медработники — 111) Болградский — 1 851 (дети — 117, медработники — 102)

В.Михайловский — 352 (дети — 26, медработники — 25)

Захаровский — 245 (дети — 10, медработники — 8)

Ивановский — 544 (дети — 36, медработники — 37)

Измаильский — 1 108 (дети — 78, медработники — 42)

Килийский — 727 (дети — 37, медработники — 34)

Кодымский — 365 (дети — 17, медработники — 20)

Лиманский — 1 899 (дети — 105, медработники — 85)

Любашевский — 460 (дети — 25, медработники — 34)

Николаевский — 283 (дети — 26, медработники — 17)

Овидиопольский — 2 012 (дети — 142, медработники — 60)

Окнянский — 436 (дети — 9, медработники — 6)

Подольский — 1 739 (дети — 111, медработники — 142)

Раздельнянский — 740 (дети — 28, медработники — 35)

Ренийский — 508 (дети — 25, медработники — 48)

Савранский — 387 (дети — 14, медработники — 8)

Саратский — 759 (дети — 49, медработники — 27)

Тарутинский — 604 (дети — 33, медработники — 29)

Татарбунарский — 736 (дети — 31, медработники — 55)

Ширяевский – 302 (медработники – 11).

Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на 7 декабря за прошедшие сутки сделано 33 502 тестирования подозреваемым в заболевании коронавирусом, что на 8 594 меньше, чем в предыдущие сутки.