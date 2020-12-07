Одесса прощается с выдающейся оперной певицей Галиной Поливановой

6 декабря ушла из жизни выдающаяся украинская оперная певица, народная артистка Украины, академик, профессор, полный кавалер Ордена княгини Ольги, кавалер ордена «За заслуги» 3-й степени, лауреат многочисленных премий Галина Анатольевна Поливанова.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Галина Анатольевна Поливанова – пример эталонного профессионализма, гражданственности, любви к людям и беззаветной преданности своему делу. Именно такой Галина Поливанова навсегда останется в сердцах почитателей её таланта, близких и друзей, многочисленных учеников и коллег.

Имя Галины Поливановой на протяжении многих лет является символом музыкального искусства Одессы, его совестью и гордостью. Прекрасное сопрано, удивительная музыкальность, великолепные актёрские данные обратили на себя внимание выдающегося музыканта, народного артиста Украины, профессора, главного дирижёра Одесского государственного академического театра оперы и балета Н.Д.Покровского, который в августе 1953 года пригласил её в труппу. Дебютом Галины стала партия Чио Чио Сан в опере Дж.Пуччини «Мадам Баттерфляй», которая стала знаковой в её жизни по глубине постижения образа, удивительной логике и мотивации роли, волшебного звучания голоса.

На протяжении творческого пути Галина Анатольевна работала под руководством удивительных музыкантов, выдающихся дирижеров: Е. Светланова, В. Федосеева, Я. Вощак, С. Лацанича и других, которые внесли свой вклад в становление певицы; совместно создавались те музыкальные шедевры, которые сохранились в истории отечественного искусства и памяти благодарных слушателей.

С 1976 года Галина Анатольевна возглавила кафедру сольного пения Одесской национальной музыкальной академии имени А.В.Неждановой. Она была преемницей выдающейся певицы, педагога, народной артистки Украины, профессора Ольги Николаевны Благовидовой, которая в своё время и пригласила певицу в консерваторию, увидев в ней музыканта, способного сохранить и развить традиции одесской вокальной школы, известной и прославленной во всём мире.

За годы работы Галина Анатольевна провела более 300 благотворительных концертов. В 2009 году издана книга «Галина Поливанова «Гранд-интервью» (страницы жизни и традиции одесской вокальной школы)».

Редакция Одесса News выражает глубокие соболезнования близким Галины Анатольевны.



Фото и видео: Думская