В Киеве простились с Леонидом Кравчуком

В Киеве прошла церемония прощания с первым президентом независимой Украины Леонидом Кравчуком.

Об этом сообщила «Украинская правда».

Церемония прощания прошла в Украинском доме в центре Киева.

В церемонии приняли участие Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой, президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Пётр Порошенко, а также Премьер-министр Денис Шмыгаль, мэр Киева Виталий Кличко, народные депутаты Украины, жители Киева.

Глава государства и первая леди возложили цветы к гробу Кравчука.

Гроб с телом Кравчука, накрытый Государственным флагом Украины, принесли военные президентского полка. Военные также вынесли государственные награды первого Президента на красных подушечках. У гроба стоял почётный караул.

Первыми с Кравчуком простились члены его семьи.

Кравчук умер 10 мая после продолжительной болезни. Ему было 88 лет. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать и утвердить план мероприятий по увековечиванию памяти Кравчука. Кравчук родился в селе Великий Житин Ровенской области 10 января 1934 года. Он – первый председатель Верховной Рады и первый президент Украины (руководил государством в 1991–1994 годах, а перед этим в 1990–1991 годах возглавлял парламент).

В 2020 году Кравчук возглавил украинскую делегацию в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Летом 2021-го стало известно, что Кравчук перенёс операцию на сердце и был подключён к аппарату искусственной вентиляции леёгких. Главу делегации не меняли, так как ждали выздоровления Кравчука и его решения – оставаться на должности или нет.

Кравчук говорил, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе. В январе, перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, он отмечал, что с тревогой следит за новостями. «Хочется вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю. Сегодня хочу сказать самое главное: если в чьей-то больной голове зреет злодейский план захвата Украины, пусть знают: никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ. Никто и никогда!» – подчёркивал Кравчук 27 января.

Фото: Telegram/Zelenskiy/Official, Ян Доброносов, Гордон

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