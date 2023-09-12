Зеленский провёл заседание военного кабинета: о чём шёл разговор

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание военного кабинета.

Об этом он сообщил в Telegram 12 сентября.

«Узкий круг людей. Узкий круг вопросов. Сегодня говорили только о фронте: продолжение нашего наступления, направления, прогнозы, обеспечение, оружие и боеприпасы, собственное производство, информация разведок», – написал президент.

Он добавил, что на заседании обсуждали также подготовку к «встречным действиям врага» – возведение укреплений, усиление украинских военнослужащих на соответствующих участках и «данные разведок о датах и направлениях».

Для справки. Зеленский ранее рассказывал, что военный кабинет – это особый формат работы со всеми руководителями оборонного сектора. Такие заседания он проводил, в частности, в апреле, мае и июне.

Одесса News сообщала о последнем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсуждалась реализация плана по защите энергетики и критической инфраструктуры Украины от российских ударов с неба, защита портов Одесской области и инфраструктуры «зернового коридора», защита прифронтовых территорий, а также подготовка к зиме.

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