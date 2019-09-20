В Подольске мужчина разгуливал по улицам с ружьем

Возле одного из торговых заведений Подольска был задержан мужчина с обрезом охотничьего ружья.

Об этом сообщает пресс-служба Подольского отдела полиции в Одесской области.

По данным ведомства, 48-летний подольчанин вызвал подозрение у прохожего и тот вызвал полицию. При обыске у мужчины обнаружился обрез охотничьего ружья и патроны, которые, по его словам, он нашел. Выяснилось, что правонарушитель уже не раз привлекался к уголовной ответственности.

По данному факту начато производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.