Микки Рурк хочет быть похороненным в Украине

Известный голливудский актер Микки Рурк желает быть похороненным в селе Загорцы Хмельницкой области.

По словам актера, в этом селе живет семья его помощника Дмитрия Корнейчука.

«Я говорил Диме: когда я умру, то не хочу, чтобы меня похоронили здесь (в США — прим. ред.). Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там».

Отметим, что Микки Рурк — знаменитый американский актер, сценарист и профессиональный боксер. На его счету более 50 фильмов, среди которых такие, как «Девять с половиной недель», «Сердце Ангела» и «Рестлер».