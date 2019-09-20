В Одесской области двое подростков отравились водкой

Двое несовершеннолетних измаильчан попали в больницу, отравившись алкоголем.

15-летний парень и 12-летняя девочка с признаками алкогольного опьянения были на «скорой» привезены в больницу. Выяснилось, что подросток употреблял водку с друзьями, а девочке стало плохо дома после встречи со знакомыми.

«Детям была оказана квалифицированная медицинская помощь и сейчас их здоровью ничего не угрожает», — сообщает старший инспектор сектора ювенальной превенции Измаильского отдела полиции Ольга Владичко.

На родителей несовершеннолетних любителей выпить составлены административные протоколы.