Одесские налоговики разоблачили депутата, имевшего подпольный водочный цех

Налоговой милицией Одесской области ликвидирован подпольный цех по изготовлению алкогольных напитков, принадлежащий депутату одного из поселковых советов Одесской области.

Об этом сообщается на официальном портале «Территориальные органы ГФС в Одесской области».

«Сотрудниками налоговой милиции Главного управления ГФС в Одесской области под процессуальным руководством прокуратуры области в январе текущего года направлено в суд уголовное производство с соглашением о признании виновности по обвинению депутата поселкового совета объединённой территориальной общины в незаконном изготовлении алкогольных напитков, хранении с целью сбыта, транспортировке с этой целью, а также в сбыте незаконно изготовленных алкогольных напитков, совершённым по предварительному сговору группой лиц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования была установлена группа граждан, которые без получения разрешительных документов (лицензий) на хранение и реализацию алкогольных напитков, без права на осуществление такой деятельности, организовали в Одесской области незаконное изготовление алкогольных напитков, открыв подпольный цех по месту жительства депутата поселкового совета, с целью дальнейшего сбыта и получения незаконной прибыли.

Изготовленные и изъятые в подпольном цехе алкогольные напитки не отвечают нормам и стандартам, установленным в Украине, говорится в информации фискалов.

Фото: ГФС в Одесской области